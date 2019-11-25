Буцаев подвел итоги работы на посту главы «Российского экологического оператора»

Москва, 25 ноября. Бывший гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что за несколько месяцев своего существования компания заложила фундамент для реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.

«Практически завершена федеральная территориальная схема, завершен анализ всех инвестиционных проектов, поданных 75 регионами по строительству инфраструктуры», — пояснил Буцаев.

Он также добавил, что РЭО совместно с министерством природных ресурсов и экологии РФ сформировали принципы работы института расширенной ответственности производителей. Кроме того, РЭО создал справочник нормативов отходов и систему мониторинга деятельности региональных операторов, которые занимаются вопросами ТКО, передает телеканал «360».

Ранее стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку генерального директора РЭО Дениса Буцаева. Буцаев занимал должность гендиректора РЭО с февраля 2019 года. Реформа системы обращения с отходами была запущена в России в начале 2019 года. Реформа позволит решить проблему несанкционированных свалок, а также сократит объемы вывозимых на полигоны отходов.