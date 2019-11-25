Американские ученые объяснили связь между раком и болезнями сердца

Москва, 25 ноября. Американские ученые установили, что победившие рак люди чаще других умирают от болезней сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal.

Автор исследования Николас Заорский заметил, что люди, которые пережили рак, «могут подвергаться риску из-за других заболеваний».

«Для молодых людей больных раком риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше, чем риск для людей, у которых не было рака», — отметил он.

В рамках исследования ученые в течение 40 лет проводили наблюдение за тремя миллионами пациентов, среди которых 11% умерли от инсульта или болезней сердечно-сосудистой системы. Так, вероятность смерти от проблем с сердцем у тех, кто победил онкологическое заболевание, в несколько раз выше.

Кроме того, американские ученые выяснили, что пациенты с раком матки, простаты, мочевого пузыря, щитовидки чаще умирали от сердечных заболеваний, чем от онкологии.

Ранее специалисты назвали способы выявления рака на ранней стадии. По словам главного врача-онколога Европейской клиники хирургии и онкологии Андрея Пылева, для того, чтобы выявить онкологические заболевания, нужно регулярно сдавать определенные анализы. В рамках общей диспенсеризации необходимо пройти самые простые обследования — УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопию.