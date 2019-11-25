Герой секс-скандала Вишневский вернется к «любимому делу», когда все забудется

Депутат петербургского парламента, «яблочник» Борис Вишневский никак не комментирует слухи о сексуальных домогательствах. В приставаниях Бориса Лазаревича обвинили бывшие студентки факультета политологии РГПУ имени Герцена, где Вишневский преподавал ряд дисциплин. Политолог Юлия Стрелкова полагает, что молчание депутата не случайно: политик надеется, что скандал вскоре забудется и он сможет опять вернуться к «любимому делу».

Разговоры о непристойном поведении Вишневского и злоупотреблении должностным положением пошли после публикации анонимного признания на сайте «Народные новости». Бывшая студентка обвинила Бориса Лазаревича в сексуальных домогательствах. По ее словам, «яблочник» откровенно намекал на возможность интимной близости, а в случае отказа «козырял» депутатским удостоверением.

Позже в редакцию обратилась еще одна девушка и дала откровенное интервью, где подробно рассказала о домогательствах со стороны депутата.

«Мне не повезло. У меня с ним были именно сексуальные отношения. Сексуальные отношения были у нас два раза», — сообщила она.

«Народные новости» до сих пор получают десятки анонимных признаний от бывших студенток факультета политологии РГПУ имени Герцена. Все они рассказывают похожие истории. Примечательно, что сам Вишневский все обвинения игнорирует, а публикации в СМИ называет ложью.

По мнению эксперта, политолога Юлии Стрелковой, молчание Вишневского не случайно: в Уголовном кодексе Российской Федерации статья о сексуальных домогательствах отсутствует, а потому привлечь его к ответственности никто не сможет. Депутат надеется, что скандал забудется сам по себе.