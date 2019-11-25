Реставраторы Эрмитажа помогут властям Сирии восстановить музей Пальмиры

Санкт-Петербург, 25 ноября. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Управления культурного наследия и музеев Сирии (DGAM) Махмуд Хаммуд подписали соглашение о реставрации памятников Пальмиры.

Директор Эрмитажа отметил, что часть соглашения по восстановлению Пальмиры уже выполнена. Российские специалисты уже создали 3D-геофизическую систему и торжественно передали ее сирийским коллегам. Пиотровский отметил, что это уникальная работа — ее больше нет нигде в мире.

«Последние съемки были сделаны только что, — приводит его слова РИА Новости. — Сделаны материалы по архитектурной реконструкции Пальмиры — это все материалы, которые должны лечь в основу музея, который будет в Пальмире».

Сирийские реставраторы приедут в Петербург, где обменяются опытом с российскими коллегами из Эрмитажа. Пиотровский пояснил, что это подготовка к дальнейшей работе в самой Пальмире: на данный момент там еще ничего нельзя сделать.

«Мы будем вместе издавать книгу о Пальмире, о том, как пальмирские памятники попали в Россию, о коллекции гравюр, которые у нас есть, — рассказал он. — Будем вместе обсуждать, как показывать это все».

Хаммуд в свою очередь отметил, что подписанное в понедельник Россией и Сирией соглашение является основой для начала крепких и доверительных отношений.

«Российские друзья поддержали нас на поле боя, а теперь оказывают помощь в сфере культуры и в сохранении нашего культурного наследия, — заметил он, — мы благодарим их за эту благородную позицию».

Ранее отмечалось, что все больше перемещенных сирийских семей возвращаются в древний город Пальмира, расположенный в восточной части провинции Хомс.