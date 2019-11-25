Кандидат в Мосгордуму рассказал, как Навальный запугивает московских судей

Кандидат в депутаты Московской городской думы Денис Меркулов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что известный оппозиционный блогер Алексей Навальный запугивает московские суды. Ранее ФАН писало о шквале клеветы и грязи, который обрушили приспешники Навального на кандидата.

«Я никогда не думал, что наши суды могут быть настолько продажными, — негодуя сказал корреспонденту ФАН Меркулов. — В частности, меня удивляет позиция Люблинского суда. Вспомните, когда глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к Алексею Навальному, в котором требовал признать порочащими и не соответствующими действительности сведения».

Тогда этот иск блокировался судьей, выносились определения об оставлении заявления без движения.

Денис Меркулов в свою очередь подал к соратнику Навального Рустаму Билялову и другим оппозиционным деятелям исковые заявления о защите чести и достоинства. Кандидат в депутаты уверен: те, кто клевещут на него, — сторонники Навального или даже сотрудники так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией».

Однако суд всячески затягивает рассмотрение дела.

«Сейчас я собираю документы, и недавно у меня просто безосновательно суды не приняли их, — пояснил Меркулов. — Я позвонил в приемную суда, спросил: а что, собственно, происходит? Мне ответили: «У судьи нет секретаря, и сейчас она не может работать». Вот такую чушь в приемной мне рассказывает помощница председателя суда. Такое впечатление, что они отстаивают интересы навальнистских блогеров в нашем суде».

Скорее всего, подобное поведение московских судей — следствие влияния самого Навального.

«Он сам местный, из соседнего района Марьино. Все, что связано с Навальным, наши суды воспринимают судорожно. Он же человек скандальный, вокруг его активистов много прессы. Боятся, перестраховываются. Может быть, ждут откуда-то команды. Иначе объяснить беззубую позицию нашего правосудия нельзя».

Таким образом, московские суды попросту боятся агрессивной риторики опального блогера.

«Навальный запугал местные суды, — убежден Меркулов. — Наши судьи боятся его. Навальный влияет на эти судебные процессы».

ФАН подробно освещало историю травли кандидата в депутаты Московской городской думы от района Печатники Дениса Меркулова. Оппозиционный блогер Рустам Билялов взял деньги на создание предвыборного ролика Меркулова, но так и не сделал его. Вместо этого он начал активно продвигать другого кандидата, тоже сторонника Навального. Когда же Меркулов потребовал от блогера вернуть деньги, Билялов начал очернять кандидата в социальных сетях.

После публикации материала на сайте ФАН на Меркулова напали неизвестные в подъезде его собственного дома.

