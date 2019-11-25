NASA назвала даты возможного столкновения гигантского астероида с Землей

Вашингтон, 25 ноября. Специалисты NASA уточнили даты подлета к Земле гигантского астероида Апофис, который представляет потенциальную опасность для планеты.

Они полагают, что это может произойти 12 апреля 2060 года, 11 апреля 2065 года, 12 апреля 2068 года, 10 октября 2068 года, 13 апреля 2076 года, 13 апреля 2077 года. Опасность столкновения также сохраняется 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года, 13 апреля 2091 года и 14 апреля 2103 года. Предполагается, что в эти даты небесное тело будет пролетать мимо Земли.

Апофис попал в поле зрения астрономов еще в 2004 году. Тогда было выдвинуто предположение, что астероид сблизится с нашей планетой в 2029 году. Небесное тело из-за своих размеров сразу было записано в категорию потенциально опасных. Его диаметр составляет 325 метров, а масса — 280 млн тонн. В случае столкновения с Землей миллионы людей могут погибнуть, пишет Daily Star.

Ранее петербургские специалисты предложили обезопасить планету от столкновения с астероидами при помощи Луны. Петербургские ученые отметили, что можно специально «ронять» астероиды на Луну вместо Земли. По их прогнозам, на данный момент нашей планете угрожают около 600 астероидов, однако их число все время меняется. В Роскосмосе уже объявили о готовности создать специальный проект с целью защиты Земли от угрозы со стороны космических тел.

Отметим, что Апофис уже проходил мимо Земли в 2013 году. Тогда в NASA утверждали, что столкновение с Землей возможно в 2036 году, однако вероятность этого крайне мала.