«Сила Сибири» выведет Россию на самый динамичный рынок в мире, заявил эксперт



Москва, 25 ноября. Газопровод «Сила Сибири» позволит России расширить поставки природного газа на самый динамично развивающийся в мире китайский рынок, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Специалист обратил внимание, что в последние годы именно газовый рынок КНР развивается двузначными темпами. Для Китая запуск проекта тоже очень выгоден.

«Он позволит получить доступ к стабильным российским трубопроводным поставкам и обеспечивать в перспективе растущие нужды», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Особенно, по словам Гривача, это важно для регионов КНР, которые в настоящее время вообще не могут получать импортный газ и крайне страдают от большой доли угля в энергетическом балансе.

Как сообщалось ранее, церемония открытия «Силы Сибири» запланирована на 2 декабря 2019 года. Изначально газопровод должны были запустить 20 декабря, но работы удалось завершить раньше срока. 20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в запуске газопровода в формате телемоста может принять участие президент РФ Владимир Путин вместе с лидером КНР Си Цзиньпином.

Песков подчеркнул, что это знаковое событие, «и важность его отмечалась и Си Цзиньпином, и Путиным в ходе недавней беседы, поэтому нельзя исключать, что такой телемост состоится».

Напомним, «Сила Сибири» — это совместный проект российского «Газпрома» и китайской компании CNPC. По трубопроводу газ будет поступать из Якутии в Приморье и Китай. Соглашение об этом сроком на 30 лет стороны подписали еще в 2014 году. Согласно документу, ежегодный объем газа, который Россия будет поставлять в КНР, составит 38 млрд кубометров.