Денис Коротков не стал рассказывать о своих связях с ИГИЛ

Санкт-Петербург, 25 ноября. Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков не стал комментировать информацию о своих связях с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Бывшие коллеги работника «Новой» и вовсе заявили, что не читали никаких расследований о нем.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило расследование о Сирии. Выяснилось, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков может быть причастен к террористической организации. Издание «Невские новости» связалось с Коротковым с просьбой прокомментировать происходящее вокруг его персоны. Сотрудник «Новой» в саркастической форме закончил разговор и не стал реагировать на представленную о нем информацию.

«Всего хорошего вам, счастья в личной жизни, до свидания!» — сказал Денис Коротков в беседе с журналистами.

Бывшие коллеги Дениса Короткова по интернет-газете «Фонтанка» заявили, что не читали никаких расследований о нем. Заместитель главного редактора издания Евгений Вышенков добавил, что комментировать расследование должен тот, кто его писал.

«Какова доказательная база? Правильно ли я понимаю, что есть некий человек — не важно кто он и откуда, фамилии и имя которого нету — и он обвиняет в данном случае Короткова? Тогда нужно идти от этой точки. Потому что не важно, о ком говорят: о Короткове или о пожаре. Эта точка достаточно сомнительна», — сказал он.

Вышенков отметил, что в таких ситуациях надо держать себя в руках и не играет роли: знает он сам Короткова или нет. Он добавил, что на данный момент «не видит доказательств».

Андрей Константинов рассказал, что тоже не читал никаких расследований, однако считает все разговоры о связях Короткова с террористами и его антироссийской деятельности неправдоподобными.

«Что вы говорите, мне представляется вещами странными и больше похожими на какую-то чушь», — заявил Константинов.

Напомним, в эксклюзивном интервью ФАН бывший боевик ИГ1 рассказал, что общался с Денисом Коротковым, когда занимался пропагандой для террористов. Также выяснилось, что Коротков работал с ИГ по заказу Михаила Ходорковского. По словам знакомого журналиста, деньги у Короткова появлялись сразу после поездок на форумы в Европу, организатором которых является беглый олигарх.

1 Организация запрещена на территории РФ.