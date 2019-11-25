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Россияне призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

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Россияне призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на публикацию расследования Федерального агентства новостей о связях журналиста «Новой газеты» (в прошлом сотрудника питерского издания «Фонтанка») с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

Основной вопрос пользователей — почему пособник ИГ все еще на свободе?

«Кажется, для кого-то из «Новой газеты» утро сегодня добрым не будет, — написал автор Telegram-канала Astra Militarum. — Ребята из ФАН, коих я безмерно уважаю за титаническую работу, которая у них идет по Сирии, выкатили новое расследование, после которого в уголовных делах на Михаила Ходорковского и Дениса Короткова можно будет прибавлять пару новых статей УК РФ. Короче, товарищи гвардейцы, это нужно видеть. А заодно пора готовить для Короткова уютную камеру, небо в клеточку, пижама в полосочку — за сотрудничество с ИГИЛятами. Хорошо бы и для Ходора — но где ж его теперь поймаешь...»

Группа в соцсети «ВКонтакте» «Флагман большевизма» приводит заявление депутата Виталия Милонова, который призвал ФСБ инициировать тщательную проверку цепочки взаимоотношений западных спецслужб с Ходорковским, а также проверить связь Короткова с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство».

 

«Офигеть! Пишут, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался пособником террористов ИГ! Причем делал это много лет. Финансировалось все, естественно, из США, причем не только деньгами, но и всем остальным — от оружия до компьютерной техники с доп. оборудованием», — пишет в Twitter блогер Александр Дедуренко.

«Предатель Родины Коротков и беглый вор Ходорковский работают с ИГ против России», — приводит ссылку на мнение Милонова  пользователь Ника Весна.

В России призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

В России призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

В России призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

Автор Живого журнала под ником kokos_ovna так характеризует материалы либеральных СМИ, в том числе Короткова:

«Все материалы либералов всегда рассчитаны на широкую аудиторию, которая, как правило, не станет разбираться в этих витиеватых плетях военных действий, а просто «схавает и не срыгнет» все, что им не преподнесут в качестве «страшной правды».

Заявление Федерального агентства новостей «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ» о связях Короткова с террористами и Ходорковским опубликовали многие группы и пользователи соцсети «ВКонтакте», в том числе публицист Анатолий Вассерман (автор паблика «Бородатая политика»).

«Видео о ликвидации сирийского террориста, на основе которого «Новая газета» создала фейк о ЧВК «Вагнера», либеральный журналист уже имел на руках от ИГ. Далее он начал распространять его через биржи в соц. сетях и наших либерастов», — продолжает тему  Александр Дедуренко, приводя подробности расследования ФАН.

«А почему не сидит, посадки где?» — интересуется в комментарии к этой записи Семен Семеныч.

В России призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

В России призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

В России призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

В России призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

Также приводим скриншоты некоторых комментариев из социальных сетей и мессенджера Telegram.

В России призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования относительно связей журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ и о роли в этом взаимодействии беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского.

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук в своем обращении потребовал от правоохранительных органов начать проверку этой информации. Официальное обращение к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову направил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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