Россияне призвали наказать Ходорковского и Короткова из «Новой газеты» за связи с ИГ

Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на публикацию расследования Федерального агентства новостей о связях журналиста «Новой газеты» (в прошлом сотрудника питерского издания «Фонтанка») с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

Основной вопрос пользователей — почему пособник ИГ все еще на свободе?

«Кажется, для кого-то из «Новой газеты» утро сегодня добрым не будет, — написал автор Telegram-канала Astra Militarum. — Ребята из ФАН, коих я безмерно уважаю за титаническую работу, которая у них идет по Сирии, выкатили новое расследование, после которого в уголовных делах на Михаила Ходорковского и Дениса Короткова можно будет прибавлять пару новых статей УК РФ. Короче, товарищи гвардейцы, это нужно видеть. А заодно пора готовить для Короткова уютную камеру, небо в клеточку, пижама в полосочку — за сотрудничество с ИГИЛятами. Хорошо бы и для Ходора — но где ж его теперь поймаешь...»

Группа в соцсети «ВКонтакте» «Флагман большевизма» приводит заявление депутата Виталия Милонова, который призвал ФСБ инициировать тщательную проверку цепочки взаимоотношений западных спецслужб с Ходорковским, а также проверить связь Короткова с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство».

«Офигеть! Пишут, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался пособником террористов ИГ! Причем делал это много лет. Финансировалось все, естественно, из США, причем не только деньгами, но и всем остальным — от оружия до компьютерной техники с доп. оборудованием», — пишет в Twitter блогер Александр Дедуренко.

Офигеть! Пишут, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался пособником террористов ИГ. Причём делал это много лет. Финансировалось всё естественно из США, причем не только деньгами, но и всем остальным, от оружия до компьютерной техники с доп. оборудованием.???????? — Александр Дедуренко (@ADedurenko) November 25, 2019

«Предатель Родины Коротков и беглый вор Ходорковский работают с ИГ против России», — приводит ссылку на мнение Милонова пользователь Ника Весна.

Предатель Родины Коротков и беглый вор Ходорковский работают с ИГ* против России — Милонов https://t.co/8KPRrWmEp7 — Ника Весна (@Metrosean) November 25, 2019

Автор Живого журнала под ником kokos_ovna так характеризует материалы либеральных СМИ, в том числе Короткова:

«Все материалы либералов всегда рассчитаны на широкую аудиторию, которая, как правило, не станет разбираться в этих витиеватых плетях военных действий, а просто «схавает и не срыгнет» все, что им не преподнесут в качестве «страшной правды».

Заявление Федерального агентства новостей «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ» о связях Короткова с террористами и Ходорковским опубликовали многие группы и пользователи соцсети «ВКонтакте», в том числе публицист Анатолий Вассерман (автор паблика «Бородатая политика»).

«Видео о ликвидации сирийского террориста, на основе которого «Новая газета» создала фейк о ЧВК «Вагнера», либеральный журналист уже имел на руках от ИГ. Далее он начал распространять его через биржи в соц. сетях и наших либерастов», — продолжает тему Александр Дедуренко, приводя подробности расследования ФАН.

Общаясь с ИГ Коротков не скрывал своего имени и работал с ними по заказу Михаила Ходорковского. Он оплачивал и командировки наших либеральных журналистов на базу ИГ. Беглый олигарх платил Короткову десятки миллионов рублей за сотрудничество с ИГ и антироссийскую пропаганду.???????? — Александр Дедуренко (@ADedurenko) November 25, 2019

«А почему не сидит, посадки где?» — интересуется в комментарии к этой записи Семен Семеныч.

Также приводим скриншоты некоторых комментариев из социальных сетей и мессенджера Telegram.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования относительно связей журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ и о роли в этом взаимодействии беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского.

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук в своем обращении потребовал от правоохранительных органов начать проверку этой информации. Официальное обращение к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову направил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

1 Организация запрещена на территории РФ.