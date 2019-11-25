Коммунист Бондаренко устроил «похороны Саратовской области» на слушаниях бюджета

Саратов, 25 ноября. Депутат саратовской области Николай Бондаренко, устроивший акцию с траурной атрибутикой в день принятия бюджета региона на 2020 год, повел себя как фрик, считает российский экономист Никита Кричевский.

«Ведь хороший был депутат. Да-да, тот самый, что отправил «макарошку» (министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. — Прим. ФАН) в отставку. Жаль, что адекватные в общем-то люди в погоне за хайпом превращаются во фриков», — рассказал он в комментарии SM-News.

Акцию, которую осудил Кричевский, депутат провел 20 ноября. Проект бюджета он сравнил с планом вымирания. К слову, именно этот политик поспорил с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой из-за увеличения прожиточного минимума. Соколова заявила, что увеличения этой суммы в 288 рублей вполне хватит, но Бондаренко и другие депутаты посчитали иначе и стали настаивать на прибавке в 500 рублей.

Соколова же продолжала убеждать, что на 3,5 тыс. рублей в месяц вполне себе можно жить, тогда Бондаренко посоветовал ей провести эксперимент и попробовать питаться на такую сумму. Но министр идею на оценила и заявила, что не может пойти на это из-за своего высокого статуса.

«В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют, и которые дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково», — резко заявила она.

Жаркий спор Соколовой и Бондаренко сняли на видео и выложили в Интернет. В итоге Соколову уволили с поста министра.