Лимонов назвал Короткова предателем Родины и призвал наказать его за сотрудничество с ИГИЛ

Тот факт, что Денис Коротков из «Новой газеты» сливал террористам «Исламского государства»1 личные данные российских военных, — настоящее предательство Родины, он должен понести наказание. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил известный писатель и публицист Эдуард Лимонов.

Информатор ИГИЛ

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало первую часть масштабного расследования об «оппозиционных» журналистах, которые сотрудничают с террористами. Так, первая часть рассказывает о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове, которого также финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Первая информация о связях Короткова с террористами «Исламского государства» датируется еще 10 сентября 2017 года. Два года назад Telegram-канал Directorate 4 опубликовал фотографию уничтоженного в Сирии боевика ИГИЛ1. Но примечательно не это, а то, что среди вещей был найден номер телефона Короткова.

«Вчера на одном из трупов убитых в районе Дейр-эз-Зора боевиков ИГ1 нашлось весьма интересное чтиво — распечатка на официальных бланках органов ИГ «слива» по «группе Вагнера», опубликованного на «Фонтанка.ру». Рядом валялись пособия ИГ по военной медицине и другие документы «диуана армии» («министерства обороны» — на местный лад), детский рисунок и разнообразный хлам, который также нашли на телах двух убитых исламистов», — сообщил канал.

Вряд ли сотрудничество с «Исламским государством» совпадение. Но зачем это Короткову? Как минимум для написания своих «сенсаций» о российских добровольцах в Сирии.

Стоит ли упоминать о том, что для Короткова это не первый опыт работы с радикалами? Еще в прошлом году он и «Новая газета» себя дискредитировали, сотрудничая с экстремистским движением «Артподготовка» (также запрещена на территории России). Как будто Короткова так и тянет к террористам.

Именно Коротков опубликовал в открытом доступе личные данные россиян, военных летчиков, выполнявших боевые задачи в САР и помогавших законной власти в Дамаске в борьбе с боевиками различных террористических группировок. Действия Дениса Короткова привели к тому, что террористы предприняли попытку совершить нападение на жен и детей российских летчиков. Но, к счастью, покушение было предотвращено силами ФСБ.

Предатель Родины

Как отметил Эдуард Лимонов, тот факт, что Коротков сливал террористам «Исламского государства» данные российских военных — ужасно и возмутительно. Его необходимо наказать по всей строгости закона.

«Да, это предательство Родины. Его надо наказать как полагается. То, что он передавал ИГИЛ личные сведения о наших военных, — это, конечно, предательство Родины. Все, что я могу сказать по этому поводу», — заключил Эдуард Лимонов.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал сотрудников ФСБ проверить связь Дениса Короткова с террористами «Исламского государства». По его мнению, Денис Коротков и «Новая газета», а также прочие либеральные издания, используя «мандат журналиста», в открытую ведут не оппозиционную, а откровенно незаконную деятельность против Российской Федерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.