Диетологи рассказали о пользе груш для кишечника

Москва, 25 ноября. Врачи-диетологи рассказали о пользе груши, отметив, что употребление фрукта благотворно влияет на функционирование кишечника.

Специалисты обратили особое внимание на то, что груша хорошо влияет на состояние человека. В частности, этот фрукт помогает уменьшить риск развития ожирения и сахарного диабета. Как утверждают врачи-диетологи, у груши высокая энергетическая ценность, также в ее составе большое количество клетчатки. В груше есть фосфор, кальций и витамин K.

Ранее диетологи рассказали о пользе частого употребления персиков. По их словам, фрукт содержит большое количество клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение. Специалисты советуют как можно чаще есть персики, так как этот фрукт насыщен большим количеством витаминов и минералов. Люди, желающие наладить работу пищеварительной системы, должны как можно чаще есть персики.

Врач петербургской городской поликлиники Денис Дорохин заметил, что здоровый образ жизни и витамины D и С помогут справиться с зимней депрессией. Как указал специалист, нехватка витамина D в организме является одной из главный причин депрессии, которая чаще всего появляется у человека либо осенью, либо зимой — именно тогда, когда мало солнца.