Лукашенко объяснил, почему Минск считает Калининград «нашей областью»

Минск, 25 ноября. Белоруссия считает Калининградскую область «своей» и несет за нее ответственность, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым.

Лукашенко подчеркнул, что еще во времена СССР было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии. Он отметил, что считает Калининградскую область и ее жителей «своими». Об этом он говорил и экс-президенту России Борису Ельцину, и действующему лидеру Владимиру Путину.

«Нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: «Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего», — рассказал белорусский лидер. — Путин говорит: «Я не против».

По мнению Лукашенко, Минск несет ответственность за Калининградскую область. Он подчеркнул, что этот регион и Белоруссия были самыми близкими.

«Мы были самыми близкими и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы — в другом «коллективе», — отметил глава Белоруссии.

Лукашенко также отметил, что называет «нашей» не только Калининградскую область, но и всю Россию.

«Кто-то в России обижается, — заметил он, — но мы, я и многие белорусы, сегодня с такой позиции подходим к россиянам…»

Ранее Лукашенко заявил о создании «закрытой» связи для лидеров стран. Он уточнил, что наработки белорусских специалистов приносят стране немалые деньги, передает «Газета.ru».