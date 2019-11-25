Продюсер Ротару опроверг слухи о финансировании ВСУ певицей

Москва, 25 ноября. Известная украинская певица София Ротару является миролюбивым человеком и никогда не финансировала ВСУ. Об этом в понедельник заявил концертный продюсер артистки Сергей Лавров.

«Она никогда в жизни не спонсировала бы войну. Ей есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, внуки, дети», — отметил он, выступая в эфире программы «60 минут».

Лавров также оправдал певицу за ее решение не ездить в Россию на концерт «Песня года» в 2018 году. По словам продюсера, она не поехала в РФ из-за неудачного стечения обстоятельств, а не вследствие какого-то внутреннего протеста.

Он напомнил, что в тот момент, когда команда Ротару уже должна была покинуть страну, бывший президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ряде регионов и запретил всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за пределы государства. Лавров утверждает, что в этих условиях украинские пограничники могли снять с поезда звукорежиссеров, подтанцовку и администратора, поэтому Ротару решила пропустить концерт.

Ранее сестра Ротару Лида заявила, что певица якобы финансировала украинскую армию и отправляла силовикам банки с вареньем. Лавров подчеркнул, что это выдумка желтой прессы.

Напомним, что Ротару в этом году может вновь выступить в России. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин полагает, что Ротару выступает не столько ради денег, сколько ради своих фанатов. Он убежден, что певица любит Россию, однако стала заложницей украинской политики.

Отметим, что военное положение вводил бывший президент Украины Петр Порошенко после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМСУ. Украинские следователи возбудили против экс-президента уголовное дело по факту госизмены. Следователи полагают, что он специально отправил моряков в российские воды, чтобы ввести военное положение и сорвать под этим предлогом выборы.