Эколог назвал причину рекордного отлива в Азовском море

В Азовском море произошло распространенное и известное природное явление – сгон, и ничего сверхъестественного в этом нет, уверен директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Жители Приморско-Ахтарского района Краснодарского края и Таганрога стали свидетелями обнажившегося побережья Азовского моря. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Очевидцы были удивлены тем, что Азовское море отошло от береговой линии не менее чем на 100 метров. Согласно некоторым данным, причиной отлива мог стать сильный ветер.

В Новороссийске накануне синоптики зафиксировали ветер со скоростью до 38 метров в секунду. В Сети пользователи призвали местных жителей собрать мусор со дна Азовского мора.

Как утверждает Андрей Пешков, произошел обычный сгон, который осуществляется посредством давления ветра на водную поверхность.

«Постоянно дующий ветер отжимает воду в направлении своего движения. Когда ветер меняет свое направление, то вода возвращается. Это достаточно распространенное и известное природное явление в Азове. Ничего сверхъестественного в этом нет», — заявил Пешков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт объяснил, что бывает нагон, когда, к примеру, в Санкт-Петербурге начинают дуть западные ветры и вызывают наводнения. Он поясняет, что здесь наблюдается обратная картина – сгон.

По словам председателя Международного социально-экологического союза Святослава Забелина, причиной сильного отлива в Азовском море является усиление ветра.

«Никаких угроз там нет. Вода может быть чуть дальше, чуть ближе», — рассказал он.

Позже МЧС назвало причину рекордного отлива в Азовском море, которая заключалась в сильной сгонной волне.

Ранее эколог Дмитрий Глазов рассказал о масштабах браконьерства в акватории Азовского моря. По словам специалиста, на побережье Черного и Азовского морей с начала 2008 года погибли более 70 дельфинов. Животные гибнут из-за сетей браконьеров. Много нарушителей в акватории моря появляется с украинской стороны.