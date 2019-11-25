Эксперт назвал три фактора, которые привели к сильному отливу в Азовском море

Москва 25 ноября. Причиной сильного отлива в Азовском море, где вода ушла от берега на десятки метров, стал так называемый сгон. На это повлияло три фактора: огромная скорость ветра, достаточная продолжительность и сгонное направление ветра. Об этом заявил гидролог и специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

По словам эксперта, такие отливы происходят довольно редко и лишь при условии сильного ветра, который дует с берега в сторону моря. В случае направления ветра с моря на сушу формируется полярное явление — нагон воды.

«Должны сложится три фактора: сильный ветер, долго дует и в сгонном направлении, тогда и образуется такое явление», — объяснил специалист.

Как отметил Болгов, такое происходит только на мелководных водоемах, а опасность от таких отливов есть только для судоходства. Он также обратил внимание на то, что обычно такие отливы продолжаются в течение нескольких часов, сообщает телеканал «360».

«Все вернется мгновенно, когда ветер перестанет дуть», — резюмировал гидролог.

Ранее о сильном отливе в Азовском море сообщили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций. Как сообщал «Царьград», причиной этого явления стал сильный шторм и сопровождающий его ветер.