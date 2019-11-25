Поддерживающие пособника ИГ Короткова СМИ работают против своей страны, заявил Лурье

Москва, 25 ноября. Либеральные СМИ, поддерживающие сотрудничающего с террористами из экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Дениса Короткова, работают против России. Об этом заявил журналист-расследователь Олег Лурье.

«Этот человек назвал себя журналистом. Он не журналист. Он, грубо говоря, сотрудник западных спецслужб и работающий еще и с террористами», — возмутился Лурье.

По мнению расследователя, такая ситуация недопустима. Лурье удивлен, что нашлись средства массовой информации, вставшие на защиту пособника террористов Короткова.

«Та же «Новая газета», «Эхо Москвы», которые предоставляли ему трибуну. Ведь главные редакторы не могли не задумываться, что, предоставляя ему трибуну, они, по сути, работают против своего же государства, против страны. Здесь не меньшая вина тех редакторов и руководителей СМИ, которые предоставляли ему трибуну, даже не понимая, что они делают», — подчеркнул журналист в комментарии изданию «Политика сегодня».

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ1, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

О поездках Короткова в эту страну пока неизвестно, однако сотрудника «Новой газеты» неоднократно видели на заграничных форумах «Открытой России» — признанной в РФ нежелательной организации беглого олигарха Михаила Ходорковского. Как удалось установить ФАН, Ходорковский оплачивал Короткову заказные «расследования», в которых журналист обнародовал персональные данные российских солдат, помогая таким образом террористам выходить на военнослужащих РФ. Так, Коротков опубликовал персональные данные бойца спецназа РФ Александра Прохоренко, который впоследствии погиб в Сирии.

Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что следственные органы должны проверить Короткова на связь с террористами. Он считает, что деятельность журналиста может попадать под закон об иностранных агентах.

1 Организация запрещена на территории РФ.