Отравившихся газом в школе под Нижним Новгородом отпустили домой

Нижний Новгород, 25 ноября. Всех пострадавших 43 детей и одного взрослого, которые отравились газом в сельской школе под Нижним Новгородом, уже отпустили из больницы.

Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь, после чего им разрешили вернуться домой. Об этом сообщил главный врач «Вадской центральной районной больницы» Александр Горбунов.

«Поступили они в легкой степени тяжести, но у 10 человек было [состояние] ближе к средней степени тяжести», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «360».

По его словам, работники медицинского учреждения в течение трех часов оказывали пострадавшим помощь. Главврач пояснил, что авария произошла не на территории школы, а на газораспределительной станции, которая находится на расстоянии около километра с лишним от образовательного учреждения.

«Газ поднялся, и ветер принес этот газ в школу, где были открыты форточки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в средней школе в Нижегородской области произошло массовое отравление газом. Тяжелых случаев отравления специалисты не зафиксировали. По предварительным данным, причиной случившегося стал выброс одоранта на газораспределительной станции. Один из корпусов школы закрыли.