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Бывший аудитор Счетной палаты возглавил Российский экологический оператор

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Бывший аудитор Счетной палаты возглавил Российский экологический оператор

Москва, 25 ноября. Бывший аудитор Счетной палаты России Михаил Мень стал главой Российского экологического оператора. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев.

 «В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», — сказал он.

Отметим, что 25 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял с должности Дениса Буцаева, который возглавлял Российский экологический оператор до назначения Меня. Гордеев уточнил, что работа в сфере экологии и утилизации мусора требует не только высокие управленческие навыки, но и более качественной и публичной работы с людьми, пишет НСН.

Российский экологический оператор действует в рамках так называемой «мусорной реформы», которая реализуется с января этого года. Речь идет о кардинальном изменении системы обращения с отходами в стране и повышении экологических стандартов. Реформа предполагает введение раздельного сбора мусора, его переработку, а также жесткие санкции по отношению к нарушителям.

 

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Источник: НСН
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