Закон о борьбе с домашним насилием планируют доработать к 1 декабря, сообщила Матвиенко

Москва, 25 ноября. Закон о борьбе с домашним насилием планируют доработать к 1 декабря, и парламентарии не будут затягивать его внесение в Госдуму. Об этом сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Она отметила, что и в правительстве, и в парламенте разделяют точку зрения о необходимости дополнительных мер по противодействию домашнему насилию.

«Мы настроены, что до 1 декабря закон будет доработан, и мы не собираемся затягивать с его внесением в Госдуму», — цитирует слова Валентины Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совфеда добавила, что, по мнению рабочей группы, необходимы изменения в действующей нормативной базе. По словам Матвиенко, противодействие домашнему насилию — выражение государственной политики в данной сфере.

«Опасения, что этот закон откроет двери к излишнему вмешательству в дела семьи, — это эмоции», — сказала Матвиенко.

Напомним, документом предлагается закрепить в законодательстве понятие «домашнее насилие» и все его разновидности — физическое, экономическое, психологическое и сексуальное. Кроме того, в законопроекте определяются права пострадавших и полномочия субъектов профилактики. К последним авторы инициативы в том числе относят и некоммерческие организации. Защищать жертву предлагается с помощью соответствующего предписания — оно запретит агрессору приближаться.