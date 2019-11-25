СК РФ и Генпрокуратура должны детально рассмотреть сведения о связях Короткова с ИГ

Москва, 25 ноября. Правоохранительные органы должны проверить связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом заявил глава комиссии нижней палаты Госдумы по вмешательству во внутренние дела России Андрей Альшевских.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть масштабного расследования, согласно которому Коротков сотрудничает с боевиками ИГ, а также получает финансирование от беглого российского олигарха Михаила Ходорковского.

Альшевских отметил, что данные факты должны стать предметом проверки со стороны правоохранительных органов, а также напомнил, что связь и поддержка террористов является серьезным уголовно наказуемым преступлением.

«Я считаю, что СК РФ, Генпрокуратура, спецслужбы должны детально и всесторонне изучить эту информацию, и, в случае подтверждения, незамедлительно принять меры. Какие именно меры нужно будет применить — станет ясно только в ходе проверки», — пояснил депутат.

Парламентарий не исключил, что итоги данной проверки могут стать предметом рассмотрения комиссии Госдумы по расследованию вмешательств во внутренние дела России, передает «НьюИнформ».

«Вполне возможно, что эта информация будет рассматриваться и нашей комиссией», — подчеркнул Альшевских.

Корреспондентам ФАН удалось взять интервью у одного из бывших сторонников ИГ, который сообщил, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков контактировал и работал на террористов «Исламского государства». При этом работу Короткова на террористов ИГ оплачивал Михаил Ходорковский. По словам одного из сотрудников «Новой газеты», у Короткова всегда появлялись крупные денежные средства после поездок на европейские форумы, которые организовал беглый олигарх.

Коротков не единственный журналист «Новой газеты», который замечен в связях и симпатии к террористам. Так, в 2002 году колумнист издания Ирек Муртазин открыто выражал поддержку террористам, захватившим заложников в театре на Дубровке. Еще одна сотрудница «Новой газеты», Ольга Боброва брала интервью у Сергея Трофимова, который воюет на стороне террористов в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.