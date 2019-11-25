Москва, 25 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский собственноручно уничтожает свой рейтинг, распивая чай с вооруженными националистами. Такое мнение в понедельник выразил бывший редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Он выразил недоумение в связи с тем, что украинский лидер внимает лишь одной части населения, той, которая наиболее радикальна и настроена на войну. При этом он не пытается вступить в диалог с людьми, которые желают скорейшего наступления мира. Вышинский отметил, что пока все, что делает Зеленский, напоминает действия его предшественника — Петра Порошенко, сторонника партии войны, который с треском проиграл на президентских выборах.

«Он чай пьет с другими, он их пытается в чем-то убедить, что глупо, недальновидно и просто безумно. Ну, о чем можно разговаривать с этими людьми, которые грозят Макрону (президент Франции — Прим. ФАН)? Они что, Гаагу перенесут на Майдан в Киев?» — отметил Вышинский, выступая в эфире «России 1».

Напомним, что в октябре Зеленский встретился с украинскими вооруженными националистами, которые отправились в Донбасс и пригрозили занять позиции украинской армии, если Киев согласится на разведение войск. Разговор проходил на повышенных тонах. Зеленский пытался донести до собеседников мысль, что он является законно избранным президентом, а потому любое противодействие его приказам противозаконно.

Разведение сил на трех участках (в Станице Луганской, Петровском и Золотом) является обязательным условием, которое поставила Россия для проведения встречи «нормандской четверки». Киев крайне заинтересован в этой встрече, поскольку намерен поставить на обсуждение не имеющие отношения к мирному процессу вопросы.