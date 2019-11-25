Армия Сирии отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб



Дамаск, 25 ноября. Четыре деревни в провинции Идлиб отбили у террористов подразделения Сирийской арабской армии за минувшие сутки.

По данным Syria TV, в результате ожесточенных боев бойцы САА вернули под свой контроль деревню Умм аль-Халахиль, Аз-Зарзур, Сир и Мушейрифа. Как отмечает телеканал, значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся боевиками, сирийским военным удалось вернуть в результате спецоперации, проведенной в августе.

Переломным моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 между Дамаском и Алеппо.

22 августа Хан-Шейхун перестал быть последним оплотом террористов в провинции Идлиб. Боевики покидали окрестности города очень быстро, хотя ранее запрещенная в РФ группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» заявляла о готовности сражаться до победного конца.

Одними из первых в освобожденный город вместе с правительственной армией вошли корреспонденты Федерального агентства новостей.