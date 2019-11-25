Медиагруппа «Патриот» призывает правоохранительные органы проверить высказывания сына Венедиктова

В распоряжении медиагруппы «Патриот» оказалась информация в отношении гражданина Венедиктова Алексея Алексеевича, 28.11.2000 г. р., проживающего в г. Москве, о том, что он на личной странице «ВКонтакте» под псевдонимом Крупский выкладывает фотографии со своими комментариями, в которых может содержаться информация, разжигающая ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства. Сын главного редактора «Эха Москвы» также подозревается в незаконной торговле алкоголем, уклонении от службы в армии, так как числится в списке постоянно проживающих за границей, что освобождает его от службы.

Следует напомнить, что с ноября 2001 года радиостанция «Эхо Москвы» является частью холдинга «Газпром-медиа». Как утверждает сайт, «Газпром-медиа Холдинг» на протяжении своей истории постоянно совершенствует социальную и гуманитарную деятельность. Поддерживает инициативы и проекты в области укрепления института семьи, продвижение семейных и духовных ценностей, образование, спорт и все хорошее.

Видимо, по этой причине «Эхо» печатает статьи о «золотых» детях российских чиновников, которые живут и учатся за границей, любят дорогие машины и часы, ведут «светскую» жизнь. К своим детям критика не относится, дети либералов могут жить как хотят, им можно учиться в Стэнфордах и гонять на мустангах по столице. Бельмо на своем глазу не только никто не видит, но и не собирается признавать или извиняться.

Выпущены десятки статей об образе жизни Венедиктова-младшего. В Госдуме Алексея призвали извиниться за высказывания об уроженцах Кавказа, но никакой реакции со стороны Венедиктовых не последовало. Отец заявил об очередных преследованиях со стороны режима и классовых врагов.

Мы, медиагруппа «Патриот», уверены, что с этой ситуацией необходимо разобраться, поэтому призываем правоохранительные органы обратить внимание на аморальное поведение и высказывания Венедиктова-младшего, так как в его действиях могут содержаться признаки нарушения статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и другие нарушения.

Кроме того, «Эхо Москвы» постоянно подозревают в публикации материалов антироссийской направленности. Важно отметить, что речь не идет о выражении мнений, а именно об искажении фактов, нарушении принципов поведения журналиста Международной федерации журналистов и т. д. Чего стоит публикация обращения Новодворской к народу Украины. В 2014 году защитница «демократической России» открыто обвиняла нашу страну в захвате Крыма, Абхазии, Южной Осетии и призывала к вооруженной борьбе против РФ.

«Постоянные слушатели «Эха Москвы» ориентируются на высокие стандарты потребления, имеют высшее образование, стабильное положение в обществе».

Похоже, Венедиктов-старший считает, что «стабильное положение в обществе» — это использование лазеек в российском законодательстве, чтобы уберечь сына-маргинала от армии. Но, возможно, именно армия смогла бы воспитать из молодого человека достойного гражданина своей страны.