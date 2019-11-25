«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзитному соглашению

Киев, 25 ноября. Украинский «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его инициативу о продлении контракта на транзит российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Киев может заключить соглашение по транзиту газа на один год, однако условия должны «соответствовать европейским правилам». При этом Витренко уточнил, что «Нафтогаз» успеет сертифицировать нового оператора газотранспортной системы (ГТС) до конца 2019 года, что позволит подписать долгосрочный документ.

Действующие контракты Москвы и Киева на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце года. Российская, украинская стороны и Европейская комиссия (ЕК) проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, однако в настоящее время они успехом не увенчались. На прошедшей 27 октября встрече делегация России предложила пакетный вариант решения газовых проблем. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных исков. Впрочем, украинская сторона сообщила, что Киев изучает разные схемы, но не обнуление.