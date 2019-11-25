Матвиенко назвала закон о физлицах-иноагентах ответом Западу на притеснение российских СМИ

Москва, 25 ноября. Закон, который позволяет признавать получающих иностранное финансирование физических лиц иностранными агентами, станет адекватным ответом РФ на притеснение российских СМИ за рубежом. Об этом заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Совет Федерации рассматривает данный закон на заседании в понедельник, 25 ноября.

«Это адекватный закон, адекватный ответ на те меры, которые предпринимаются за рубежом против наших СМИ», — цитирует слова Матвиенко РИА Новости.

По ее словам, закон соответствует международной практике.

Ранее, 21 ноября, Госдума приняла закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов. В соответствии с его положениями, для работы в стране такие медиа будут обязаны учредить российское юридическое лицо. Все материалы издания при этом должны будут публиковаться исключительно со специальным указанием на то, кем они созданы. Закон также вводит положение о возможности признания иноагентом организации или частного лица.

Кто такие иностранные агенты, и какие законы в отношении них действуют в России, а также в других странах, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.