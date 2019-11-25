Контрсанкции России заставят образумиться Евросоюз, заявили в Госдуме

За любые санкции одного государства против другого платят граждане всего мира, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Валерий Гартунг.

Россия и Евросоюз могут наладить мирный процесс в отношениях, если в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе наметится прогресс, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед журналистами по итогам встречи с финляндским коллегой Антти Ринне.

В противном же случае, полагает глава Кабмина, западные санкции сохранятся, причем надолго. Кроме того, Медведев подчеркнул, что Москва со своей стороны также не будет отменять введенные против европейских стран санкции, пока те не снимут наложенные на Россию ограничения.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер — ответ известный. Конечно, мы ничего отменять не будем», — сказал российский премьер.

При этом он добавил, что некоторые российские компании выступают за то, чтобы введенные против ЕС санкции сохранились навсегда.

Как утверждает Валерий Гартунг, контрсанкции – это контрпродуктивная вещь, которая противоречит духу свободной торговли. Тем не менее контрсанкции России заставят образумиться Евросоюз.

«Это противоречит принципам ВТО, которая создавалась, чтобы не было барьеров. Но в силу того, что наши торговые партнеры пошли по пути санкций, то это было ответная мера. По моему мнению, все стороны должны образумиться. Мы должны ради общего будущего всей планеты и роста мировой экономики отменить санкции со всех сторон. Ничего хорошего в санкциях нет», — заявил Гартунг в беседе с Федеральным агентством новостей.

Несомненно, некоторые отрасли российской экономики выиграли от введения контрсанкций против Евросоюза, говорит парламентарий.

«Тем не менее кто-то проиграл. В конечном итоге, за любые санкции платят граждане всего мира. Поэтому это неправильный путь, который является временной и вынужденной мерой. Правильно от нее будет отказаться в любом случае», — сообщил собеседник ФАН.

У любых санкций и контрсанкций есть позитивные и негативные последствия, подчеркивает депутат. По его словам, Россия испытывала позитивные последствия от контрсанкций в том числе.

«Любая страна имеет право на какие-то защитные меры для своего рынка и создания условий роста для каких-то отраслей. Это нормально в определенный период времени. В дальнейшем в любом случае страна должна от временного периода защиты отказываться. Это аксиома, которую понимают все. Какая-то страна в какой-то отрасли отстала, и чтобы ей наверстать упущенное необходим льготный период. Эту форму защитных отраслей используют все страны мира, но в определенном промежутке времени и ограниченных размерах. Эта мера должна быть в меру», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что страны Евросоюза потеряли порядка 100 миллиардов долларов из-за введения антироссийских санкций. Председатель Госдумы добавил, что Россия осуществила импортозамещение в военно-промышленном комплексе, нефтегазовой, а также многих других сферах.

Напомним, что западные страны ввели санкции против России в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот. РФ в ответ объявила эмбарго на ввоз продуктов из государств, которые участвуют в санкционном давлении на Москву. Российские власти неоднократно заявляли, что это вынужденная мера, а контрсанкции будут отменены, как только Европа снимет наложенные ею ограничения.