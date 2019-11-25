В Госдуме объяснили, как Россия защитит себя с помощью боевых дронов

Робототехника на службе в армии России нужна, т. к. весь мир переходит на другие виды вооруженных действий и человек вытесняется из них, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин.

Робот для российской армии «Кунгас» успешно прошел государственные испытания. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы «Кунгас» (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация», — рассказал журналистам главком Сухопутных войск.

Главком Сухопутный войск подчеркнул, что в 2020 году будут проводиться опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник».

Также известно, что испытания по стрельбе новейшего российского боевого робота «Маркер» состоятся в первой половине 2020 года.

«Стрельбовые испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» планируется провести в первой половине 2020 года. В ходе испытаний платформа будет поражать цели в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок», — поясняется в сообщении пресс-службы Фонда перспективных исследований.

На данный момент окончена сборка и проведены пусконаладочные работы двух гусеничных платформ. В рамках второго этапа проекта будут созданы две платформы на колесном шасси.

По словам Александра Шерина, вооруженным силам России нужна робототехника на службе для того, чтобы минимизировать потери среди личного состава.

«Робототехника имеет очень существенное значение, т. к. весь мир переходит на совершенно другой вид вооруженных действий. Приходит высокоточная техника, а человек вытесняется. Человеческого фактора нужно избегать, потому что вооруженный конфликт – это очень высокая степень нервов и моральных усилий для людей. Поэтому такая техника нужна для ее эффективного использования в бою и исключения человеческих жертв», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий указал, что «робототехника все больше и больше будет поступать в вооруженные силы».

«Это перспективное направление. Человек должен управлять из закрытого бункера через дистанционные системы, а не лично сидеть там в танке. В перспективе будут летательные аппараты и бронетехника без людей. Возможно, война будет вестись боевыми дронами», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, в марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2019 года на вооружение российской армии могут поступить новые боевые роботы, призванные снизить боевые потери личного состава и способные выполнять как разведывательные, так и ударные функции, а также поддерживать танки и мотопехоту.

В октябре на испытательном полигоне в Магнитогорске впервые была представлена боевая робототехническая платформа на гусеничном шасси под названием «Маркер». Она обладает большей модульностью, чем уже принятая на вооружение Минобороны наземная беспилотная боевая гусеничная машина «Уран-9».