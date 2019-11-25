Forbes составил топ отраслей с самыми высокими зарплатами у руководителей

Москва, 25 ноября. Руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний получают самые высокие зарплаты в 2019 году. Соответствующий рейтинг подготовил журнал Forbes.

Сотрудники издания проанализировали данные крупнейших консалтинговых агентств, которые специализируются на подборе руководителей высшего звена, и выяснили, что средний объем выплат гендиректорам и президентам нефтегазовых компаний с выручкой более $3 млрд вырос на 45%, а именно с $3,28 млн с $2,26 млн в 2018 году.

На второй строчке рейтинга расположились руководители предприятий в сфере тяжелой индустрии со средней зарплатой в $1,78 млн. Тройку лидеров замыкают руководители телекоммуникационных компаний, которые получают в месяц $1,29 млн. У руководителей фармацевтических компаний самые низкие зарплаты ($400 тысяч).

Напомним, ранее Росстат назвал регионы с самыми высокими учительскими зарплатами. Так, самые высокие зарплаты получают учителя на Чукотке (в среднем 99 042 рубля). Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).