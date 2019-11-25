Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине перед «нормандским саммитом»

Москва, 25 ноября. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию на Украине перед встречей представителей «нормандской четверки» в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле констатировали, что Путин провел оперативное совещание с представителями Совбеза РФ. На встрече были затронуты различные международные вопросы.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в «нормандском формате», — уточнил Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что по итогам «нормандского саммита» представители России, Германии, Украины и Франции согласуют «некий текст». Песков пояснил, что не располагает информацией, будет это подписной или неподписной документ.

Отдельной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже не планируется.

В 2014 году Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов в Донбассе — нынешних ДНР и ЛНР, — которые отказались признать новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота. «Нормандская четверка» выступает гарантом Минских соглашений, которые подписали стороны гражданской войны на Украине. Документ призван урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем.