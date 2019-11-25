ФАН потребовало от «Новой газеты» объяснить связи Короткова с ИГ и Ходорковским

Федеральное агентство новостей обратилось к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову с рядом вопросов в связи с установленной связью журналиста этого издания Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Вопросы ФАН касались в том числе роли беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского в организации сотрудничества Короткова с ИГ, а также многолетней практики оправдания терроризма журналистами «Новой газеты».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, которое выявило факты тесного и длительного сотрудничества корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). При этом, как отмечается в публикациях ФАН, нескрываемое сочувствие к террористам всех мастей — давняя традиция «Новой газеты».

В связи с этим ФАН официально обратилось к Дмитрию Муратову со следующими вопросами.

— Ознакомилось ли руководство «Новой газеты» с расследованием ФАН относительно связей Короткова с ИГ? — Знает ли Муратов о роли Михаила Ходорковского и его структур в обеспечении и финансировании связей Короткова с ИГ, а также обладает ли он информацией, в чьих интересах осуществляется подобная деятельность? — Как руководство «Новой газеты» оценивает контакты Короткова с представителями ИГ с точки зрения Уголовного кодекса РФ (особенно, если учесть, что журналист прямо сливал террористам личные данные российских граждан)? — Как Дмитрий Муратов, как главный редактор, лично оценивает контакты Короткова с ИГ и сливы личных данных граждан РФ. Позволил ли бы сам Муратов такое делать? — Собирается ли «Новая газета» отказаться от практики связей с террористическими структурами, прямо нарушающей законодательство РФ? — Будут ли приняты меры лично к Короткову, и планируется ли дальнейшее сотрудничество «Новой газеты» с этим журналистом? — Осознает ли руководство «Новой газеты», что против Короткова, а также против руководства издания, предоставляющего ему площадку, может быть возбуждено уголовное дело за связи с террористами и за пропаганду их идей?

Федеральное агентство новостей будет держать читателей в курсе относительно реакции руководства «Новой газеты» на наш запрос.

1 Организация запрещена на территории РФ.