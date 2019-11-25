ФАН потребовало от «Новой газеты» объяснить связи Короткова с ИГ и Ходорковским

Федеральное агентство новостей обратилось к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову с рядом вопросов в связи с установленной связью журналиста этого издания Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Вопросы ФАН касались в том числе роли беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского в организации сотрудничества Короткова с ИГ, а также многолетней практики оправдания терроризма журналистами «Новой газеты».
Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, которое выявило факты тесного и длительного сотрудничества корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). При этом, как отмечается в публикациях ФАН, нескрываемое сочувствие к террористам всех мастей — давняя традиция «Новой газеты».
В связи с этим ФАН официально обратилось к Дмитрию Муратову со следующими вопросами.
— Ознакомилось ли руководство «Новой газеты» с расследованием ФАН относительно связей Короткова с ИГ?
— Знает ли Муратов о роли Михаила Ходорковского и его структур в обеспечении и финансировании связей Короткова с ИГ, а также обладает ли он информацией, в чьих интересах осуществляется подобная деятельность?
— Как руководство «Новой газеты» оценивает контакты Короткова с представителями ИГ с точки зрения Уголовного кодекса РФ (особенно, если учесть, что журналист прямо сливал террористам личные данные российских граждан)?
— Как Дмитрий Муратов, как главный редактор, лично оценивает контакты Короткова с ИГ и сливы личных данных граждан РФ. Позволил ли бы сам Муратов такое делать?
— Собирается ли «Новая газета» отказаться от практики связей с террористическими структурами, прямо нарушающей законодательство РФ?
— Будут ли приняты меры лично к Короткову, и планируется ли дальнейшее сотрудничество «Новой газеты» с этим журналистом?
— Осознает ли руководство «Новой газеты», что против Короткова, а также против руководства издания, предоставляющего ему площадку, может быть возбуждено уголовное дело за связи с террористами и за пропаганду их идей?
Федеральное агентство новостей будет держать читателей в курсе относительно реакции руководства «Новой газеты» на наш запрос.
1 Организация запрещена на территории РФ.