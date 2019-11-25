Четверо пособников террористов задержаны в России

Москва, 25 ноября. Правоохранительные органы РФ задержали четырех человек, которые подозреваются в пособничестве терроризму. Об этом в понедельник сообщает Управление МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Подозреваемые были задержаны в Москве и на Южном Урале. В квартире одного из них полиция нашла пистолет Макарова, автомат Калашникова, а также запрещенную литературу.

Следствие полагает, что задержанный вербовал людей, чтобы те присоединились к боевикам в Сирии. Делал он это во время личного общения, а также во время переписки. Отметим, что один из задержанных уже арестован. Мера пресечения в отношении остальных пока не определена.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие, — это Россия и Иран.

В Сирии действует террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), которая в 2014-2017 годах контролировала значительную часть территорий САР. И хотя официальный Дамаск объявил о разгроме основных сил ИГ1 еще в конце 2017 года, на территории страны по-прежнему остаются разрозненные группы исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.