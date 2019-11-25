Москва, 25 ноября. Президент России Владимир Путин в ближайшее время вновь вернется к теме ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и помощи пострадавшим, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин вернется к теме помощи пострадавшим в Тулуне в ближайшее время, в течение двух недель. По данным ТАСС, Песков уточнил, что имеет в виду не поездку на место.

«Современные технологии позволяют сокращать расстояния нашей необъятной страны. Но, так или иначе, он к этой теме вернется», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер лично занимается проблемой паводка в Тулуне. По его словам, глава государства пытается помочь людям, несмотря на бюрократию. Если бы президент не продемонстрировал личную вовлеченность в проблему ликвидации последствий стихийного бедствия, эти люди остались бы без помощи.

«Когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему. На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание», — пояснил Песков.

Напомним, что в сентябре Путин посетил Тулун, который сильнее всего пострадал от паводка, и проверил ход работ. Глава государства до этого уже приезжал в Тулун, чтобы пообщаться с местными жителями. Во время встречи он пообещал всем пострадавшим от наводнения продлить режим ЧС до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Тогда из-за паводка, вызванного сильными дождями, погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Половодье привело к подтоплению более 100 населенных пунктов, затопленными оказались около 11 тысяч домов, 49 дорог. Было повреждено или разрушено 22 автомобильных моста. Пострадали почти 39 тысяч человек.

Как писала «Газета.ru», Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу.