Экс-глава ФАР объяснил, как утилизационный сбор влияет на отечественных автопроизводителей

Правительство РФ с помощью повышения утилизационного сбора защищает отечественных производителей и тех, кто локализует свое производство в России, уверен бывший руководитель Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

«Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%). В последнюю категорию попадают внедорожники и премиальные седаны», — говорится в документе.

Утилизационный сбор на самый массовый сегмент машин — с двигателем 1-2 л — увеличивается почти на 112,4%. Автомобили этого сегмента широко производятся в России.

Как отмечает Сергей Канаев, этот утилизационный сбор является компенсацией заградительных пошлин, которые, возможно, отменят при вхождении России в ВТО.

«Здесь ничего странного нет. Правительство действует для защиты местных производителей и тех, кто локализует свое производство в России», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Цены на автомобили в России могут резко измениться, говорит Канаев. Новые ввезенные в Россию авто будут с другими ценами.

«Их невозможно будет продавать ниже себестоимости, поскольку все считают свои доходы и расходы», — добавил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили на российском рынке поднялись и продолжают расти. Стоимость некоторых моделей выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Аналитики автомобильных компаний объяснили это низкой загрузкой производств в стране и тем, что производители закладывают растущие траты в цену, невзирая на снижение продаж.

С июня по ноябрь стоимость Hyundai Solaris выросла на 5 тысяч рублей. Кроме того, зафиксирован рост цены на модель Elantra — на 10 тысяч рублей. Chevrolet Niva подорожала на 9 тысяч рублей, Skoda Rapid — на 12–18 тысяч рублей.

Эксперты Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ подсчитали, машины с каким типом двигателя выгоднее для автовладельцев. В ходе исследования выяснилось, что дешевле всего ездить на электромобиле, однако сами по себе такие технологии пока дороже остальных.