Песков назвал возможную дату поездки Путина в Турцию на запуск «Турецкого потока»

Москва, 25 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может посетить Турцию в первой декаде января 2020 года.

По словам Пескова, во время одного из телефонных разговоров президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган «договорились, что в первой декаде января 2020 года в Турции будет готова наземная часть «Турецкого потока».

«Речь шла о том, что, возможно, состоится визит президента Путина в Турцию. Такая поездка готовится», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Конкретную дату представитель Кремля не назвал.

Напомним, «Турецкий поток», который будет поставлять российский газ в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы, состоит из двух ниток газопровода по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. По словам министра энергетики России Александра Новака, газ по первой нитке «Турецкого потока» пойдет по трубопроводу с 1 января 2020 года.

На прошлой неделе появилась информация, что «Газпром» завершает пусконаладочные работы на газопроводе «Турецкий поток» и уже заполнил газом обе нитки, а компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания на территории РФ уже готовы к эксплуатации.