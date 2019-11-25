Гудков пытается вызвать сочувствие жалобами на закрытие несуществующей «Партии перемен»

Москва, 25 ноября. Незарегистрированную «Партию перемен» Дмитрия Гудкова могут закрыть, не признав ее «преемницей» «Гражданской инициативы» с другим названием и председателем. Об этом сам «оппозиционер» сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Гудкова, ему пришло письмо от Минюста, предписывающее явиться в суд 14 января 2020 года — у министерства возникли вопросы к уставу организации. При этом в письме ничего не говорится о возможной ликвидации, однако Гудков уже заранее обрек себя на провал.

«Все то же, что и последние два года. Минюст отказывается признать меня председателем, «Гражданскую инициативу» «Партией перемен» — и все это под видом претензий к уставу. Мол, три вопроса они принимают только пакетом», — написал он.

Также Гудков сообщил, что выполнить требования Минюста можно, лишь созвав съезд партии, а это достаточно дорого — за последние два года у организации и так было три съезда. Кроме того, Гудков попытался «протестировать систему» и предпринял шаги, чтобы зарегистрировать «Газету Гудкова». Получив отказ, он решил, что и партию во главе с ним регистрировать не станут, если требования Минюста, касающиеся устава организации, не будут выполнены.

Действующим председателем «Гражданской инициативы» является Андрей Нечаев, однако скоро его полномочия истекают. Недавно Нечаев на своей странице в Facebook опубликовал исковое заявление о приостановке деятельности организации, согласно которому партию хотят привлечь к административной ответственности. Причина вызова в суд не указана, однако Нечаев уверен, что деятельность партии будет прекращена из-за активного участия Гудкова и других членов «Гражданской инициативы» в массовых беспорядках, прошедших в столице перед выборами в Мосгордуму.

Однако наблюдатели заметили другой интересный факт: именно от партии Гудкова намеревался выдвигаться в кандидаты в Госдуму скандальный екатеринбургский политик с сомнительным прошлым Евгений Ройзман. Дело в том, что любая партия, кандидатом которой становится Ройзман, стремительно закрывается, напоминает «ПолитЭксперт». Сам скандальный политик будто бы гордится данным фактом и даже шутит по этому поводу в Twitter.

Отметим, что суд пока не состоялся, и официального решения по поводу партии Гудкова нет, однако он и его соратники уверены, что организацию ликвидируют. Члены партии называют это попыткой правительства «зачистить поле» перед выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Сторонники Гудкова уверены, что партия набрала достаточную поддержку, чтобы стать более серьезным конкурентом, чем «гнилое «Яблоко».

Вероятно, раскручивая эту версию, Гудков хочет подогреть интерес к своей персоне перед очередным всплеском активности. Также есть вероятность, что Гудков устал от политики и хочет уйти в тень, готовя к этому своих сторонников. Административное дело в отношении организации и ее ликвидация станут хорошим поводом на время прекратить политическую деятельность и дают Гудкову возможность вернуться в эту сферу, если он захочет.