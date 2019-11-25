Эксперт считает, что расследование о работе «Новой газеты» с ИГ заинтересует следствие

Москва, 25 ноября. Следственные органы должны проверить связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ группировка). Такое мнение в понедельник выразил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Я считаю, что журналистские расследования могут быть основанием для расследований правоохранительных органов. Вину или соучастие в тех или иных преступлениях определяют сначала следствие, а затем суд», — пояснил он Nation News.

Мартынов подчеркнул, что деятельность журналиста в любом случае была небескорыстной. И если речь не идет о сотрудничестве с ИГ1, то статья Короткова как минимум попадает под закон об иностранном агенте.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором говорится о возможной связи Короткова с боевиками ИГ. На это указывают некоторые факты. Во-первых, это номер Короткова, который был найден среди вещей террористов. Во-вторых, видеозапись уничтожения одного из боевиков в Сирии, которая могла попасть в руки журналиста только по инсайдерским каналам. ФАН предполагает, что ролик сотруднику «Новой газеты» предоставил беглый олигарх Михаил Ходорковский или же видео передали сами террористы ИГ. Впоследствии оно стало поводом для создания фейка «Новой газеты» о ЧВК «Вагнера».

Бывшая помощница главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева также склонна полагать, что фейк мог быть подготовлен при помощи Ходорковского. По ее словам, для него и его либеральных соратников не важно, с кем вести дела.

1 Организация запрещена на территории РФ.