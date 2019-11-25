Глава медиагруппы «Патриот» требует расследовать связь журналиста «Новой газеты» Короткова с ИГ

Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о деятельности террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ) в Сирии, а также действиях россиян, подозреваемых в сотрудничестве с ИГ.

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков предположительно сотрудничает с ИГ уже много лет. В сентябре 2019 года корреспондентам ФАН удалось найти подтверждение связям Короткова с ИГ. Бывший член ИГ, Малифа рассказал корреспондентам ФАН, что общался с Коротковым, когда занимался пропагандой для ИГ.

По словам Малифы, США снабжают ИГ современной техникой связи и оружием. Они также обучают террористов обращаться с «подарками». Американские инструкторы занимаются «повышением квалификации» джихадистов, учат их вербовать новых сторонников.

Общаясь с пропагандистом ИГ, Коротков не скрывал своего имени, но не назвал свою профессию. Коротков интересовался деятельностью российских военных в Сирийской Арабской Республике.

Подтверждением слов Малифы может служить тот факт, что видео о ликвидации сирийского террориста, на основе которого «Новая газета» создала фейк о ЧВК «Вагнера», либеральный журналист мог иметь на руках заранее, если он получил его от ИГ или беглого олигарха Михаила Ходорковского и через биржи в социальных сетях просто пытался легализовать это видео. Данная информация требует подтверждения в ходе расследования правоохранительными органами.

У ФАН появилась информация, что материал о ликвидации боевика публиковался в нарушение всех внутренних правил «Новой газеты». Его выпустили в нестандартное для издания время, его не поставили на верстку, «Новая» не отправила традиционный запрос в Минобороны и не взяла второго мнения.

Следует напомнить, что сотрудники «Новой газеты» уже были замечены в сочувствии к террористам. В 2002 году сотрудник «Новой газеты» Ирек Муртазин сравнивал захватчиков зрителей мюзикла «Норд-Ост» с «борцами за свободу», называя террористический акт отчаянием.

Считаем, что правоохранительные органы должны провести немедленное расследование, так как действия Дениса Короткова могут подпадать под состав преступлений, предусмотренных статья 205.1 УК РФ. «Содействие террористической деятельности» и другие правонарушения. Стоит отметить, что Министерство обороны РФ также критиковало статьи Короткова. Так, он опубликовал данные пилотов, которые участвовали в антитеррористической операции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.