Режиссер Дубровицкий опроверг информацию об инсульте у актера Ульянова

Москва, 25 ноября. Дмитрий Ульянов находится в больнице, но вовсе не из-за инсульта, заявил Федеральному агентству новостей режиссер Вадим Дубровицкий.

«Я только что разговаривал с Димой по телефону. Он действительно находится в больнице, но совершенно по другому вопросу, так что он живой и здоровый», — сообщил он в комментарии ФАН.

Ранее в Сети появилась информация, что у 47-летнего Ульянова якобы подозревают инсульт. Источники ряда СМИ утверждали, что за минувшие сутки актер якобы дважды вызывал скорую. После первого визита врачей он ехать с ними в больницу отказался, а во второй раз его госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения.

Напомним, Ульянов известен по ролям в фильме «Демон революции», сериалах «Великая» и «Спящие».