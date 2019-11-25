Беглов назвал Вербицкую учителем для всех петербуржцев

Санкт-Петербург, 25 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал скончавшуюся накануне Людмилу Вербицкую, бывшего ректора СПбГУ, учителем для всех жителей Северной столицы.

Беглов отметил, что Вербицкая сохраняла в себе лучшие черты, которые характерны для жителей Ленинграда и Петербурга. Он пояснил, что она была глубоко интеллигентным, образованным, культурным человеком. Глава города также добавил, что она была всегда открыта к общению.

«Ленинградская интеллигентность, которой мы гордимся, — это именно то, что несла в себе Людмила Алексеевна», — заметил он.

Губернатор выразил мнение, что Вербицкая была учителем не только для многих студентов, но и для всех петербуржцев, передают «Невские новости». Ее уважали не только жители Северной столицы, но и все россияне, уточнил Беглов.

Он напомнил, что Вербицкая много лет занимала посты президента РАН и главы Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

«Ее в высшей степени компетентное и авторитетное мнение имело решающее значение, когда речь шла о защите русского языка, сохранении нашей культуры», — констатировал Беглов.

О смерти Вербицкой стало известно вечером 24 ноября. Экс-ректор СПбГУ скончалась на 84-м году жизни. Как оказалось, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Вербицкой.