Кремль сообщил, что отдельной встречи Путина с Зеленским в Париже не планируется

Москва, 25 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским главой Владимиром Зеленским на полях саммита «нормандского формата» в столице Франции. Об этом сообщил журналистам на традиционном брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки… Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка», — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что в настоящее время понятно, что будет «нормандский формат» — «так или иначе в его рамках все четыре президента встретятся».

По его словам, все остальное, что на полях будет происходить, на данном этапе согласовывается.

Напомним, ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча лидеров РФ, Украины, Германии и Франции состоится 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель намерена участвовать в этой встрече.