Встреча Лаврова со спецпредставителем генсека ООН по Сирии может состояться в декабре

Москва, 25 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может провести встречу со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в декабре. Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Непала Прадипом Кумаром Гьявали.

Лавров отметил, что в декабре состоится несколько многосторонних мероприятий, в рамках которых он встретится со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

«Говорить будем о том, что он должен строго руководствоваться своим мандатом, добиваться, чтобы все без исключения уважали принцип достижения договоренностей между самими сирийским сторонами, не допускали каких-либо попыток вмешиваться в этот процесс», — пояснил глава МИД РФ.

Напомним, с 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. С 2017 года в столице Казахстана проходят переговоры, на которых обсуждаются пути урегулирования сирийского конфликта. В январе 2018 года в Сочи состоялся конгресс сирийского национального диалога, по итогам которого было принято решение о создании Конституционного комитета Сирии. В начале ноября 2019 года состоялось первое заседание Конституционного комитета Сирии. Очередное заседание назначено на 25 ноября.

Комитет состоит из двух групп, одна из которых занимается подготовкой конституционных проектов, а другая утверждает их. Решения Комитета принимаются большинством в 75% голосующих в обоих составах. В состав малой группы входят 45 человек. Большая группа состоит из 150 человек.