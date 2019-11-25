Скворцова прокомментировала слухи об увольнении Лео Бокерии

Москва, 25 ноября. Хирург Лео Бокерия перешел с поста директора на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Скворцова якобы подписала заявление об увольнении Лео Бокерии. Глава Минздрава прокомментировала слухи, распространяющиеся в прессе.

«Не увольняется, переходит с позиции директора центра на позицию президента центра», — цитирует слова Вероники Скворцовой ТАСС.

Ранее Лео Бокерия сообщил, что не слышал о своей «отставке», информация о которой появилась в СМИ. Как передает «Газета.Ru», кардиохирург отметил, что не в курсе своего «увольнения» и добавил, что об этом «надо у министра спросить».

Напомним, Лео Бокерия — всемирно известный ученый, главный хирург России, член Президиума РАМН, член Общественной палаты РФ, активный участник многих других общественных организаций. Он провел более двух тысяч операций на открытом сердце, в их числе — первая в России пересадка сердца.