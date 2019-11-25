Сирия, 25 ноября. В результате взрыва у школы в городе ат-Тайба в Дейр-эз-Зоре погибла девочка. При поддержке ВКС РФ САА освободила аз-Зарзур в Южном Идлибе. На севере Алеппо возобновились стычки между курдскими боевиками и протурецкими силами,. сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под контроль населенный пункт аз-Зарзур в Южном Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: обвиняется в установке СВУ в северной части Хамы.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Азаз на севере Алеппо; захватили потерпевший крушение турецкий беспилотник на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в северной части региона возобновились стычки между курдскими бандгруппами и протурецкими силами. Союзники ВС Турции ведут огонь по расположениям джихадистов на подступах к населенным пунктам Харбул и Тель-Малид. Отмечается, что этому предшествовали новые удары курдских боевиков по городу Азаз. Также в населенном пункте произошел взрыв, в организации которого подозреваются члены Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность в регионе. Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) опубликовал видеозапись с места событий. Известно, что детонировал заминированный автомобиль, в результате чего два человека погибли, еще два были ранены. Напомним, накануне курдские боевики также обстреливали жилые кварталы Азаза, что привело к гибели одного из гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в подконтрольном курдским радикалам районе Дейр-эз-Зора прогремел новый взрыв. На мине, которая, как предполагается, была установлена боевиками «Исламского государства»1 еще во время оккупации данных территорий, подорвалась девочка, еще 17 детей были ранены. Трагедия произошла в городе ат-Тайба. Отмечается, что СВУ было заложено вблизи здания школы. Напомним, ввиду пренебрежения «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) зачисткой захваченных у ИГИЛ1 населенных пунктов сохраняется угроза безопасности мирного населения.

Провинция Идлиб

Правительственные войска продолжают развивать наступление на границах «Большого Идлиба». Несколько часов назад поступали сведения об освобождении населенного пункта Умм аль-Халахиль. По информации новостного портала Step News Agency, в окрестностях города все еще продолжаются ожесточенные столкновения. Боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» не перестают предпринимать попытки контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на данном направлении. Между тем под контроль сил САР перешел еще один населенный пункт — как передает Twitter-канал (RojavaNetwork), после ожесточенных боев удалось зачистить аз-Зарзур. Поддержку САА оказывают ВКС России, военные самолеты которых атакуют расположения боевиков в районе населенных пунктов ат-Тах и Кафр-Набаль.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (North_Syrians) утверждает, что курдские радикалы захватили потерпевший крушение турецкий беспилотник недалеко от города Айн-Исса на севере Ракки. Предполагается, что боевой дрон был технически неисправен. Напомним, вооруженные силы Турции задействуют БПЛА в ответ на продолжающиеся провокации со стороны «Демократических сил Сирии» (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG). Так, накануне в данном районе вновь активизировались столкновения, инициаторами которых стали курдские боевики.

Провинция Хама

Информационный портал SANA News сообщает о взрыве в северной части Хамы. Детонация СВУ произошла в населенном пункте Таль-Баззам недалеко от границы с Идлибом, в результате чего погиб один из местных фермеров. Предполагается, что бомба была заложена джихадистами радикальных антиправительственных формирований, базирующихся на границах зоны «Большого Идлиба».

Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) передает, что на северо-западе провинции возобновились боевые вылеты ВКС РФ и ВВС Сирии, которые осуществляют мониторинг обстановки на линии соприкосновения сил между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции, дабы предотвратить возможные вылазки или обстрелы со стороны «Джебхат ан-Нусры»1*** и ее союзников.

1 Организация запрещена на территории РФ.