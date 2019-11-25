США обеспечивают взаимодействие ИГ и «Новой газеты», считает депутат Федоров

Террористы запрещенного в РФ «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1) и российские либеральные СМИ, сотрудничающие с террористическими структурами на деньги Михаила Ходорковского, — тесно связаны с США и взаимодействуют через единое командование, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

Так парламентарий отреагировал на расследование Федеральным агентством новостей деятельности журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. ФАН выяснило, что Коротков на протяжении длительного времени сотрудничал с ИГ, а деятельность журналиста оплачивал беглый экс-олигарх Михаил Ходорковский.

Если в судебном порядке будет установлено, что издание и его сотрудник являются фактором обеспечения террористической деятельности, речь должна идти о привлечении виновных к ответственности, отметил в беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы Евгений Федоров. Однако это только верхушка айсберга, считает Федоров, по мнению которого, ситуация куда опаснее.

«Если мы говорим о современном обеспечении террористической деятельности, то следует понимать: террористы — это не бандиты. Бандиты действуют, исходя из совершенно другой мотивации: заработать побольше денег. Террористами же движет политическая мотивация, основанная на конкуренции стран и наций. То есть за террористами должно стоять государство. Это государство — Соединенные Штаты Америки», — отмечает парламентарий.

Именно США оплачивают террористическую деятельность по всему миру, а Ходорковский — один из эмиссаров Вашингтона, уверен собеседник ФАН.

«Естественно, США осуществляют свою деятельность не напрямую, но именно Вашингтон стоит и за структурами Ходорковского, и за «пятой колонной» в России, и за враждебными СМИ, и за деятельностью террористов-боевиков, которые по всему миру свергают правительства. Это — единая цепь. Это и есть американская вертикаль однополярного мира, о которой говорил президент (Владимир Путин. — Прим. ФАН) еще во время Мюнхенской речи», — напомнил Федоров.

(Мюнхенскую речь президент РФ Владимир Путиным произнес на конференции по безопасности в Мюнхене 10 февраля 2007 года. Выступление было посвящено однополярности мировой политики, а также месту и роли РФ в современном мире с учетом современных реалий и угроз.)

По мнению депутата Федорова, деятельность Ходорковского, который не более, чем марионетка США, яркое подтверждение, что все опасения — небезосновательны. Фактически, журналист «Новой газеты» Коротков продался ИГ на деньги Ходорковского и в интересах США, считает собеседник ФАН.

«Все эти люди, в том числе Ходорковский и этот питерский журналист (Коротков) являются частью иностранной госструктуры, которая не брезгует осуществлять террористическую деятельность по всему миру. Это — третий полк США, тогда как террористы — это второй полк США. И все они взаимодействуют через единое командование», — резюмировал Евгений Федоров.

Ранее Федеральное агентство новостей обнародовало первую часть расследования, посвященного деятельности журналиста «Новой газеты» (ранее сотрудничавшего с петербургским изданием «Фонтанка») Дениса Короткова. По данным ФАН, Денис Коротков на протяжении длительного времени тесно сотрудничает с ИГ. Это подтвердил бывший террорист, 18-летний Малифа. По словам Малифы, деятельность ИГ осуществляется на деньги Соединенных Штатов: именно Вашингтон снабжает террористов вооружениями и современной техникой связи, в том числе новейшими сотовыми телефонами.

Согласно результатам расследования, Денис Коротков плотно сотрудничал с пропагандистами ИГ, делая это по заказу Михаила Ходорковского. Беглый экс-олигарх платил Короткову десятки миллионов рублей за сотрудничество с террористами и антироссийскую пропаганду.

Именно с этим связан слив через «Новую газету» видео ликвидации сирийского террориста, на основе которого был создан очередной фейк, растиражированный либеральными СМИ. Отметим, «Новая газета» выпустила скандальный материал, нарушив даже собственные корпоративные нормы и не попытавшись получить второе мнение.

Впрочем, сотрудничество с террористами, или, как минимум, сочувственное к ним отношение для «Новой газеты» — давно уже норма. Так, в 2002 году сотрудник издания Ирек Муртазин с сочувствием писал о террористах, захвативших в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост». А осенью 2018 года журналистка «Новой газеты» Ольга Боброва опубликовала интервью с террористом «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) Сергеем Трофимовым.

1 Организация запрещена на территории РФ.