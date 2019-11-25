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Стала известна причина массового отравления в школе под Нижним Новгородом

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Стала известна причина массового отравления в школе под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 25 ноября. Массовое отравление газом произошло в средней школе в Нижегородской области. По последним данным, пострадали 43 ученика и один преподаватель. 

Все пострадавшие доставлены в больницу. Состояние 10 из них врачи оценивают как среднее. Тяжелых отравлений специалисты не зафиксировали.

По предварительным данным, причиной массового отравления стал выброс одоранта на газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от учебного заведения. В результате инцидента один из корпусов школы, где учатся ученики старших классов, пришлось закрыть. Здание, где проходят занятия у учеников младших классов, работает в обычном режиме. 

По данным источника ТАСС в экстренных службах области, на газораспределительной станции был нарушен технологический процесс. Утечку одоранта устранили.

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Источник: ТАСС
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