Стала известна причина массового отравления в школе под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 25 ноября. Массовое отравление газом произошло в средней школе в Нижегородской области. По последним данным, пострадали 43 ученика и один преподаватель.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Состояние 10 из них врачи оценивают как среднее. Тяжелых отравлений специалисты не зафиксировали.

По предварительным данным, причиной массового отравления стал выброс одоранта на газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от учебного заведения. В результате инцидента один из корпусов школы, где учатся ученики старших классов, пришлось закрыть. Здание, где проходят занятия у учеников младших классов, работает в обычном режиме.



По данным источника ТАСС в экстренных службах области, на газораспределительной станции был нарушен технологический процесс. Утечку одоранта устранили.