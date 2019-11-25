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Звезда фильма «72 метра» госпитализирован с подозрением на инсульт

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Звезда фильма «72 метра» госпитализирован с подозрением на инсульт

Москва, 25 ноября. Звезда фильма «72 метра» Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт, передает телеграм-канал «112».

По предварительным данным, артист почувствовал себя плохо, когда находился дома. Ульянов пожаловался на головокружение и боли во время ходьбы. Приехавшие на вызов врачи приняли решение о госпитализации актера. 

Ульянов был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Состояние звезды оценивается как тяжелое.

Ульянов родился 26 октября 1972 года в Москве. Будущий актер учился в школе-студии МХАТ и в Высшем театральном училище имени Щукина. Наиболее известен по сериалу «Остров ненужных людей» и фильму «72 метра».

19 ноября СМИ распространили информацию о госпитализации актера Игоря Верника с болями в области желудка. Вскоре в stories в своем Instagram-аккаунте артист разместил видеозапись, в которой поблагодарил всех, кто волнуется о его здоровье, и успокоил поклонников.

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Источник: Телеграм-канал 112
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