Врач рассказал, как не впасть в зимнюю депрессию

Москва, 25 ноября. Здоровый образ жизни и витамины D и С помогут справиться с зимней депрессией. Об этом рассказал врач петербургской городской поликлиники № 86 Денис Дорохин.

По его словам, нехватка витамина D в организме является одной из главный причин развития у человека депрессии, которая чаще всего появляется у человека либо осенью, либо зимой, когда солнца мало. В интервью «ПолитРоссии» Дорохин рассказал, что ситуацию усугубляют вирусные инфекции.

Специалист объяснил, что с хандрой можно легко справиться, главное — отказаться от вредных привычек и принимать витамины D и С. Денис Дорохин посоветовал не употреблять спиртные напитки, которые являются стимуляторами и депрессантами.

«Также необходимо уделять время физической активности, регулярно делать зарядку. Помимо этого, можно потреблять витамины D и C, которые благоприятно влияют на иммунитет и организм в целом», — подчеркнул собеседник издания.

Также он заметил, что важно правильно питаться и не забывать о фруктах и овощах. Если депрессивное состояние у человека затягивается, то лучше всего обратиться к врачу.

Напомним, ранее эксперты назвали привычки, которые могут разрушить жизнь, и объяснили, как от них избавиться. По словам специалистов, привычки, которые постепенно становятся частью нашей жизни, кажутся безобидными, но нередко они могут наносить колоссальный вред организму.