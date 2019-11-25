«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с новым мотором и АКПП

Тольятти, 25 ноября. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» приступил к продажам модели Lada Vesta с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

Отмечается, что автоматическая коробка передач устанавливается на все типы кузовов Lada Vesta — седан, седан Cross, SW и SW Cross. Кроме того, модель получила расширенный перечень оборудования. Транспортное средство можно заказать с зеркалами с электроприводом складывания, обогревом рулевого колеса, а также с противотуманными фарами.

В базовую комплектацию Lada Vesta Classic с вариатором входят кондиционер, обогрев передних сидений, две подушки безопасности и другое. Стоимость авто стартует от 736 тысяч рублей.

В начале текущего месяца «АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж Lada на отечественном рынке.