Резервные мощности Сахалинской ГРЭС-2 могут привлечь инвесторов, заявил Трутнев

Южно-Сахалинск, 25 ноября. Дополнительные резервные мощности, которые создает новая Сахалинская ГРЭС-2, могут привлечь инвестиции на Сахалин. Об этом заявил вице-премьер РФ — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

В понедельник, 25 ноября, первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 официально ввели в эксплуатацию. Трутнев отметил, что ГРЭС была построена в соответствии со всеми принципами, которым должны отвечать современные станции, технологична и учитывает сейсмические факторы, характерные для региона. По словам полпреда президента РФ, есть все основания полагать, что Сахалинская ГРЭС-2 будет эксплуатироваться безаварийно и бесперебойно.

«ГРЭС не только заменяет выбывающую ГРЭС, но и создает дополнительные резервные мощности для развития Сахалина. Постараемся этими возможностями воспользоваться, привлечь новые инвестиции на Сахалин, чтобы он развивался», — цитирует слова Юрия Трутнева РИА Новости.

Напомним, Сахалинская ГРЭС-2 была возведена в рамках инвестиционной программы ПАО «Русгидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ. Первая очередь энергообъекта располагается в шести километрах от села Ильинское в Томаринском районе на западном побережье Сахалина.